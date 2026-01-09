Rusia ataca Ucrania con drones y misiles y deja cuatro muertos en Kiev

Rusia atacó Ucrania con drones y misiles y causó cuatro fallecidos y al menos 22 heridos en la capital, Kiev, durante la noche del viernes, dijeron las autoridades ucranianas.

Las fuerzas rusas alcanzaron además infraestructura crítica en Leópolis, una ciudad en el oeste del país, utilizando un misil balístico no identificado, afirmó su alcalde, Andriy Sadoviy. El Comando Occidental de la Fuerza Aérea ucraniana indicó más tarde que el proyectil viajó a una velocidad de 13.000 kilómetros/hora (más de 8.000 millas por hora), y que se estaba investigando el tipo específico de cohete.

Entre los fallecidos había un trabajador de emergencias médicas, de acuerdo con el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko. Cinco rescatistas resultaron heridos mientras respondían a los ataques rusos, apuntó el servicio de seguridad ucraniano.

Varios distritos en Kiev se vieron afectados por el ataque, agregó Tkachenko. En el distrito de Desnyanskyi, un avión no tripulado se estrelló en el tejado de un edificio de varios pisos. En otro punto del mismo vecindario, las dos primeras plantas de un edificio residencial resultaron dañadas.

En el distrito de Dnipro, partes de un dron causaron daños a un edificio de varios pisos en el que se desató un incendio.

El suministro de agua corriente y electricidad se interrumpió en parte de la capital tras el operativo ruso, explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El ataque se produjo unas horas después de que el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, alertó a la nación de la intención de Rusia de llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Según el mandatario, Moscú pretendía aprovechar el clima gélido en la capital, que hizo que las carreteras y calles sean peligrosamente resbaladizas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.