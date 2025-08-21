Rusia ataca una importante estación de compresión de gas ucraniana, según fuentes

KIEV, 21 ago (Reuters) -

Rusia atacó una estación de compresión de gas en el este de Ucrania que desempeña un papel importante en el bombeo de gas en las instalaciones de almacenamiento, dijeron el jueves dos fuentes de la industria, como parte de una escalada de ataques contra la infraestructura energética.

El Ministerio de Energía ucraniano declaró posteriormente que una de las instalaciones de infraestructuras de gas del país había sido atacada por Rusia durante la noche. No dio más detalles, pero dijo que se estaban evaluando los daños causados.

"Sí, afecta a la inyección de gas", dijo una de las fuentes.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas habían atacado durante la noche, entre otros objetivos, infraestructuras energéticas ucranianas.

Rusia ha intensificado los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas en las últimas semanas.

El martes, el Ministerio de Energía ucraniano dijo que un ataque ruso había afectado durante la noche a instalaciones energéticas de la región de Poltava, en el centro del país, grandes incendios. Los drones dañaron una instalación de transporte de gas en el ataque, dijo.

A principios de mes, Rusia también atacó una estación de extracción de gas en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, utilizada para importar gas natural licuado de Estados Unidos y Azerbaiyán, perjudicando los preparativos para el invierno. Ucrania se enfrenta a una grave escasez de gas después de una serie de devastadores ataques rusos con misiles este año, que redujeron significativamente la producción nacional.

Rusia ha negado repetidamente haber atacado a civiles desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace más de tres años, pero afirma que infraestructuras como los sistemas energéticos son objetivos legítimos porque ayudan al esfuerzo bélico de Ucrania. (Información de Pavel Polityuk; edición de William Maclean y Aidan Lewis; editado en español por Irene Martínez)