Rusia atacó e inutilizó un oleoducto que transporta su propio petróleo a Europa, dice Ucrania

Por Pavel Polityuk

KIEV, 12 feb (Reuters) - El ataque ruso del mes pasado contra la rama ucraniana del oleoducto Druzhba, construido por la Unión Soviética, detuvo el tránsito de petróleo ruso hacia Europa del Este, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha

A pesar de su guerra de casi cuatro años con Rusia, Ucrania sigue transportando petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría, aunque a principios del año pasado detuvo el tránsito de gas ruso

La empresa ucraniana de petróleo y gas Naftogaz informó el 27 de enero que Rusia había atacado una de sus instalaciones en el este de Ucrania, pero no especificó cuál

Sin embargo, las autoridades municipales de Brody, donde Druzhba se une al oleoducto Brody-Odesa, advirtieron a la población sobre la contaminación provocada por la quema de productos petroleros y Sybiha publicó en X una foto de los bomberos con las llamas de fondo

"Esta es la infraestructura del oleoducto Druzhba en llamas tras el último ataque selectivo ruso del 27 de enero, que detuvo el tránsito de petróleo"

El ataque fue un caso excepcional en el que las fuerzas rusas atacaron un oleoducto a través del cual Rusia suministra petróleo a Europa. Ucrania, sin embargo, ha atacado repetidamente Druzhba en territorio ruso

Si bien las interrupciones anteriores han sido objeto de protestas por parte de Budapest y Bratislava, no ha habido informes de Ucrania, Hungría o Eslovaquia sobre ningún problema con el suministro de petróleo en las últimas semanas

"Hungría no protestó a Rusia por ello. Ni siquiera pudieron pronunciar la palabra 'Rusia'. Doble moral en su máxima expresión", afirmó Sybiha en su publicación

En respuesta a sus comentarios, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, sugirió que Kiev era responsable de bloquear el suministro eléctrico para el funcionamiento del oleoducto

"¿Por qué no le preguntas a tu presidente cuándo permitirá restablecer el suministro eléctrico del oleoducto?", dijo Szijjarto en X

Desde el otoño boreal, Rusia ha intensificado considerablemente sus ataques con misiles y drones contra el sector energético de Ucrania, y la población y las empresas de regiones enteras han quedado sin energía durante muchas horas tras los ataques a las centrales eléctricas. (Reportaje de Pavel Polityuk. Editado en español por Ricardo Figueroa)