Rusia atacó la producción de gas de Ucrania durante la noche, según Naftogaz

KIEV, 17 ene (Reuters) - Rusia golpeó varios equipos de producción de gas en Ucrania en un ataque nocturno, dijo la compañía energética Naftogaz el sábado, añadiendo que se trató de la sexta ofensiva en una semana.

"Se trata de ataques selectivos contra infraestructuras civiles para dejar a los ucranianos sin calefacción ni gas durante la estación fría", dijo la empresa en la aplicación Telegram.

Ucrania se enfrenta a su peor crisis energética en tiempos de guerra, ya que su sector energético se está desmoronando bajo los bombardeos rusos, las bajas temperaturas y los daños acumulados.

(Reporte de Pavel Polityuk; escrito por Olena Harmash; editado en español por Carlos Serrano)