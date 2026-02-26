Rusia atacó Ucrania con misiles y drones durante la noche, hiriendo al menos a 20 personas
KIEV, 26 feb (Reuters) - Rusia atacó Ucrania con misiles y drones anoche, causando daños en edificios residenciales e hiriendo a unas 20 personas en las regiones oriental y meridional, según informaron el jueves las autoridades locales.
Los misiles balísticos y de crucero se dirigieron contra Kiev, la región de Kiev y Járkov, en el este del país, mientras que los drones atacaron Zaporiyia, en el sur.
Las autoridades aún no han revelado el número de misiles y drones utilizados en el ataque a Ucrania, ni los principales objetivos que fueron alcanzados.
En los últimos meses, Rusia ha centrado sus ataques con misiles y drones en el sector energético de Ucrania, destruyendo centrales eléctricas y subestaciones y sumiendo a regiones enteras en largos apagones.
Al menos 14 personas resultaron heridas en la región de Járkov, entre ellas un niño de siete años, según informó el gobernador de Járkov, Oleh Siniehubov, en Telegram, añadiendo que la ciudad había sido atacada por dos misiles y 17 drones.
El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, dijo que al menos siete personas resultaron heridas en el ataque nocturno contra la ciudad y que los drones rusos dañaron 19 edificios de apartamentos, mientras que otras 500 viviendas se quedaron sin calefacción debido a los daños en las infraestructuras.
Fedorov publicó fotografías de casas con agujeros en las paredes, viviendas particulares destruidas y tiendas destrozadas.
Las autoridades de la capital, Kiev, informaron de que varios edificios de tres distritos de la ciudad sufrieron daños por la caída de escombros de misiles y drones derribados. (Información de Pavel Polityuk; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)