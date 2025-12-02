Rusia aumenta un 3% sus exportaciones de diésel en noviembre pese a las sanciones y los ataques

MOSCÚ, 2 dic (Reuters) - Las exportaciones marítimas rusas de diésel aumentaron un 3% en noviembre con respecto a octubre, hasta cerca de 2,37 millones de toneladas métricas, a pesar de las recientes sanciones de Estados Unidos y de los daños causados a las infraestructuras por ataques de drones, según datos de fuentes del mercado y de LSEG.

Las exportaciones de gasóleo ultrabajo en azufre a través de Primorsk, la mayor salida de Rusia para los envíos de diésel, aumentaron un 39,3% intermensual, hasta 1,221 millones de toneladas, ya que los principales productores completaron revisiones estacionales y no planificadas, añadieron las fuentes del mercado.

Por el contrario, las exportaciones de los puertos del sur de Rusia cayeron bruscamente debido a los ataques con drones a infraestructuras y refinerías regionales.

El puerto ruso de Tuapsé, en el mar Negro, suspendió las exportaciones de combustible el 2 de noviembre, tras los ataques de drones ucranianos a su infraestructura, lo que obligó a su refinería local a detener el procesamiento de crudo.

En Novorosíisk, otro puerto del mar Negro, las exportaciones de gasóleo cayeron un tercio, hasta 0,64 millones de toneladas, debido al mantenimiento imprevisto de la refinería Volgograd de Lukoil y a las suspensiones temporales de carga tras los ataques con misiles y drones.

A pesar de las sanciones impuestas en octubre por Estados Unidos a las mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, el volumen total de gasóleo no se vio afectado en noviembre.

Turquía siguió siendo el principal comprador de gasóleo ruso en noviembre con un aumento de las importaciones del 10% intermensual, hasta las 1,06 millones de toneladas, según datos de LSEG.

Los envíos a Brasil también aumentaron hasta 190.000 toneladas, frente a las 74.000 de octubre.

Mientras tanto, los datos de transporte marítimo indican un aumento de las transferencias entre buques cerca de Limasol, Malta, y Puerto Saíd, Egipto, por un total de casi 0,5 millones de toneladas. Los destinos finales de estos cargamentos siguen sin estar claros.

Varios petroleros que transportaban unas 270.000 toneladas de gasóleo desde puertos rusos tampoco han declarado aún sus puertos de descarga, según datos de LSEG.

(Información de Reuters en Moscú; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Jorge Ollero Castela)