Rusia aumentará las exportaciones de GNL a China desde el Ártico y Sajalín, según ministro ruso

Moscú, 1 oct (Reuters) -

Rusia planea aumentar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a China desde los proyectos Arctic LNG 2 y Sakhalin 2, y se están realizando "importantes progresos conjuntos", según dijo el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, a la revista Expert. A pesar de las sanciones occidentales, Arctic LNG 2, propiedad al 60% de la rusa Novatek, exporta GNL desde el año pasado, cuyos cargamentos se entregan a dos instalaciones de almacenamiento en Rusia y a la terminal de GNL de Beihai.

Rusia "tiene previsto aumentar el suministro a China no solo de gas por gasoducto, sino también de gas natural licuado, sobre todo a partir de los proyectos Arctic LNG 2 y Sakhalin 2", dijo Tsivilev en declaraciones recogidas por Expert.

"Estamos haciendo importantes progresos conjuntos en este sentido. Por tanto, las perspectivas de cooperación energética entre Rusia, India y China son muy buenas". A preguntas acerca del precio del gas a través del gasoducto propuesto Power of Siberia 2, Tsivilev dijo que era una cuestión que correspondía a Gazprom y CNPC, aunque añadió que se había trabajado mucho en la liquidación en monedas nacionales.

Tsivilev afirmó que los aranceles estadounidenses impuestos a India para intentar obligarla a dejar de comprar petróleo ruso habían fracasado. Dijo que Rusia estaba participando en la construcción de la mayor central nuclear de India, Kudankulam.

(Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)