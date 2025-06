Rusia avanza en la región ucraniana de Sumi, donde Kiev teme una gran ofensiva

Rusia reivindicó el sábado la toma de un nuevo pueblo en la región ucraniana de Sumi, donde Kiev ordenó nuevas evacuaciones por temor a una gran ofensiva de Moscú tras más de tres años de guerra.

Los esfuerzos diplomáticos en curso para encontrar una solución al conflicto no han dado fruto hasta ahora y los combates, mientras tanto, no dan tregua.

La guerra empezó con la invasión rusa en febrero de 2022 y desde entonces han muerto decenas de miles de personas, tanto civiles como militares, en ambos bandos.

Rusia, con un ejército más numeroso y mejor equipado, ya controla cerca de un 20% del territorio ucraniano. En un comunicado, su Ministerio de Defensa anunció la toma del pueblo de Vodolagui en la región de Sumi, en el noreste del país, cerca de la frontera.

El ministerio también informó de la conquista del pueblo de Novopil, en la región de Donetsk, una zona del este de Ucrania donde se concentran la mayoría de los combates.

Kiev, sin embargo, teme ahora una nueva ofensiva más al norte, en la región de Sumi. Un ataque ruso a gran escala representaría un desafío importante para el ejército ucraniano, que ya sufre importantes dificultades en el frente.

Moscú reivindicó esta semana la toma de varias localidades en esta zona situada cerca de su frontera. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también afirmó el miércoles que Rusia concentra más de 50.000 soldados cerca de la región, con miras a una posible ofensiva para crear "una zona de amortiguamiento".

La administración regional de Sumi anunció el sábado la evacuación obligatoria de 11 pueblos cercanos a la frontera por "la constante amenaza que pesa sobre la vida de los civiles por los bombardeos".

Un total de 213 localidades de la región ya han recibido órdenes de evacuación, según las autoridades regionales.

-¿Una cita el lunes? -

El portavoz del servicio estatal de la guardia fronteriza, Andrii Demshenko, declaró el jueves a la televisión ucraniana que Rusia había concentrado fuerzas suficientes cerca de Sumi para "intentar un ataque".

Según él, el "refuerzo" comenzó cuando las fuerzas de Moscú luchaban contra los soldados ucranianos en la región rusa de Kursk, situada frente a la región de Sumi.

Las tropas ucranianas lanzaron una ofensiva sorpresa en este territorio el pasado agosto, que supuso un revés para el Kremlin.

Pero Kiev, desde entonces, perdió la casi totalidad de las zonas que logró controlar, y Rusia asegura haber recuperado toda la zona.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra se intensificaron en las últimas semanas, pero cada bando acusa al otro de no querer la paz.

Moscú propuso reunirse de nuevo con Kiev para mantener conversaciones directas en Estambul el lunes, tras una primera reunión infructuosa el 16 de mayo.

Pero Ucrania, de momento, no dijo si aceptaba la invitación. Kiev espera recibir un "memorando" de Moscú que detalle sus condiciones para una paz duradera, antes de responder a la oferta. "Desafortunadamente, Rusia está haciendo todo lo posible para que una posible próxima reunión no dé ningún resultado", criticó Zelenski el viernes. El Kremlin también acusa a Ucrania de no querer la paz. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hizo un llamado el viernes para que ambos países participen el lunes a la cita con "delegaciones fuertes". La composición de la delegación rusa en la primera ronda, encabezada por un asesor de segunda fila, fue interpretada por Kiev como un signo de falta de seriedad. Moscú prevé enviar el mismo equipo el lunes. Kiev, por su parte, insta a Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato propuesto por Washington y apoyado por los europeos, pero el Kremlin lo rechaza de momento. bur-led/sag/acc