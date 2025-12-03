Rusia bloquea la popular plataforma de creación de juegos Roblox

Rusia bloqueó el acceso a la plataforma de creación de juegos Roblox, de propiedad estadounidense, a la que acusó de distribuir materiales extremistas y "propaganda LGBT", informó la prensa estatal el miércoles.

La plataforma, que permite a los usuarios crear sus propios juegos y compartirlos con el resto, fue la aplicación móvil más descargada en Rusia en 2023, según el diario local Vedomosti.

El país amenaza recurrentemente con prohibir ciertas plataformas extranjeras. Asociaciones de defensa de derechos lo consideran un intento de las autoridades para controlar el uso de internet.

En un comunicado publicado por las agencias de prensa rusas, el regulador de comunicaciones Roskomnadzor acusó a Roblox de albergar "contenido inapropiado que puede afectar negativamente el desarrollo espiritual y moral de los niños".

"Los menores en el juego son sometidos a acoso sexual, se les engaña para obtener fotos íntimas y se les incita a cometer actos depravados y violencia", indicó el organismo.

La semana pasada, el mismo regulador amenazó con prohibir WhatsApp, la segunda aplicación de mensajería más usada en el país, por supuestamente no actuar para evitar el crimen.

Roblox, propiedad de la empresa estadounidense Roblox Corporation, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La plataforma cuenta con unos 100 millones de usuarios diarios, y cerca del 40% son menores de 13 años, según datos de la compañía para 2024.

Países como Catar, Irak o Turquía han prohibido también su uso, principalmente por preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios menores. Los estados estadounidenses de Texas y Luisiana demandaron a la aplicación por el mismo motivo.

La empresa asegura que modera todo el contenido mediante revisión humana y herramientas de inteligencia artificial.

