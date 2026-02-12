Rusia bloquea totalmente WhatsApp y promueve una alternativa respaldada por el Estado

Por Andrew Osborn y Mrinmay Dey

MOSCÚ, 12 feb (Reuters) - La aplicación de mensajería estadounidense WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, ha sido bloqueada por completo en Rusia por incumplir la legislación local, según informó el Kremlin el jueves, que sugirió a los rusos que utilicen en su lugar una "aplicación de mensajería nacional" respaldada por el Estado.

"Debido a la falta de voluntad de Meta para cumplir con la legislación rusa, se tomó y se aplicó dicha decisión", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien propuso a los rusos que se pasaran a MAX, la aplicación de mensajería instantánea estatal de Rusia.

"MAX es una alternativa accesible, un servicio de mensajería en desarrollo, un servicio de mensajería nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como alternativa", dijo Peskov.

Los críticos afirman que MAX es una herramienta de vigilancia, algo que las autoridades niegan.

La medida contra WhatsApp es la culminación de seis meses de presión sobre la empresa estadounidense y refleja un impulso más amplio por parte de las autoridades rusas, en tiempos de guerra, para crear y controlar una infraestructura de comunicaciones "soberana" en la que las empresas tecnológicas de propiedad extranjera se sometan a las leyes locales o desaparezcan.

Meta Russia ya había sido designada como organización extremista, y WhatsApp se había quejado de lo que calificó como un intento de bloquear completamente su servicio.

"Hoy, el Gobierno ruso ha intentado bloquear por completo WhatsApp en un esfuerzo por llevar a la gente a una aplicación de vigilancia estatal", dijo en un comunicado.

"Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia", añadía el comunicado.

Algunos nombres de dominio asociados a WhatsApp desaparecieron del registro nacional de nombres de dominio de Rusia, lo que significa que los dispositivos dentro de Rusia dejaron de recibir sus direcciones IP de la aplicación y que solo se podía acceder a ella mediante una red privada virtual (VPN).

Roskomnadzor, el regulador estatal de las comunicaciones, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

RESTRICCIONES A WHATSAPP

Las autoridades rusas, que también bloquean o restringen plataformas de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube, han estado promoviendo intensamente MAX, que según los críticos podría utilizarse para rastrear a los usuarios.

Las autoridades han desestimado esas acusaciones como falsas y afirman que MAX, que integra varios servicios relacionados con el Gobierno, está diseñado para simplificar y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Roskomnadzor comenzó a restringir WhatsApp y otros servicios de mensajería en agosto, imposibilitando la realización de llamadas telefónicas a través de ellos tras acusar a las plataformas de propiedad extranjera de no compartir información con las fuerzas del orden en casos de fraude y terrorismo.

En diciembre, anunció que iba a tomar nuevas medidas para restringir gradualmente la aplicación, a la que acusó de seguir infringiendo la legislación rusa y de ser una plataforma utilizada "para organizar y llevar a cabo actos terroristas en el territorio del país, reclutar a sus autores y cometer fraudes y otros delitos".

Tribunales rusos han multado repetidamente a WhatsApp por no eliminar contenidos prohibidos y las autoridades han insistido en que la empresa necesita una oficina de representación local en Rusia para cumplir con la normativa, algo de lo que carece.

Desde diciembre, muchos rusos solo pueden utilizar WhatsApp en combinación con una VPN y han pasado a utilizar aplicaciones de mensajería competidoras, aunque algunas de ellas, como Telegram, también están sometidas a la presión de las autoridades por los mismos motivos.

(Información de Mrinmay Dey en Ciudad de México, Chandni Shah en Bangalore, Gleb Stolyarov, Ron Popeski y Andrew Osborn en Moscú; edición de Subhranshu Sahu, Rashmi Aich y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)