Rusia bombardea Dnipró dejando veinte heridos y un muerto, mientras Zelenski insiste en su escudo antidrones

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Rusia ha lanzado este martes un nuevo bombardeo sobre la ciudad ucraniana de Dnipró, dejando una veintena de heridos y al menos un muerto, un ataque que ha sido lamentado ya por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha insistido en sanciones más profundas y en su propuesta de escudo antidrones.

"Los rusos atacaron Dnipró con un dron", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Serhi Lisak.

"Un cínico ataque contra residentes pacíficos", ha denunciado en uno de los varios mensajes con imágenes que ha publicado en Telegram.

Por su parte, Zelenski ha señalado que este "ataque descarado, a plena luz del día" y contra infraestructura civil refleja la necesidad de que los aliados de Ucrania intensifiquen las sanciones económicas para forzar a Rusia a pactar un alto el fuego.

"Las sanciones internacionales contra Rusia deberían ser mucho más severas", ha dicho, al mismo tiempo que ha sacado a colación su última propuesta para crear un escudo antidrones para proteger los cielos europeos de las amenazas áreas de Moscú.

"Todos juntos en Europa debemos construir una protección fiable contra los drones y misiles rusos para que ningún país esté solo ante esta amenaza. Se necesita una acción conjunta. Solo una acción conjunta y contundente puede derrotar a estos terroristas. Rusia debe asumir la responsabilidad de sus actos", ha dicho.