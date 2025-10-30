Rusia bombardea instalaciones energéticas y causa tres muertos en Ucrania

Rusia lanzó en la madrugada del jueves un nuevo ataque masivo contra instalaciones energéticas en Ucrania, que dejó al menos tres muertos y provocó grandes cortes de electricidad en todo el territorio.

Esta ofensiva forma parte de una nueva campaña del ejército ruso contra la red energética del país europeo, iniciada en las últimas semanas ante la llegada del invierno.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Moscú lanzó 653 drones y 52 misiles balísticos y de crucero, de los cuales aseguró haber derribado 592 y 21, respectivamente.

En la ciudad suroriental de Zaporiyia, que alberga la central nuclear más grande de Europa, los bombardeos alcanzaron edificios residenciales.

"Decenas de personas han resultado heridas en este ataque, entre ellas cinco niños. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida", indicó en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

En la región de Vinnytsia, en el centro-oeste del país, las autoridades locales anunciaron la muerte de una niña de siete años tras los ataques, que hirieron también a cuatro adultos.

El operador energético público Ukrenergo anunció cortes de electricidad en varias regiones, mientras que el mayor grupo energético privado, DTEK, señaló que las centrales térmicas "han sufrido graves daños".

El Ministerio de Defensa ruso declaró, por su parte, haber realizado un ataque "masivo" contra "empresas militares e industriales" e "infraestructuras energéticas que garantizan su funcionamiento", así como contra "aeródromos militares".

También aseguró haber capturado dos nuevos pueblos: Sadove, en la región norteña de Járkov, y Krasnogirske, en la de Zaporiyia.

