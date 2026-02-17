Rusia bombardea la red eléctrica de Ucrania antes de las negociaciones

KIEV, 17 feb (Reuters) -

El ejército ruso bombardeó la infraestructura energética ucraniana antes de una nueva ronda ‌de conversaciones de ‌paz, ⁠un ataque que mató a tres trabajadores del sector energético y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad ​y calefacción, según ⁠informaron ⁠el martes fuentes oficiales.

El presidente Volodímir Zelenski condenó los ataques nocturnos contra ​12 regiones ucranianas, que se produjeron horas antes del inicio previsto ‌de las conversaciones trilaterales respaldadas por Estados ​Unidos entre Kiev y Moscú ​en Ginebra.

"Fue un ataque combinado, especialmente calculado para causar el mayor daño posible a nuestro sector energético", escribió Zelenski en la red social X, pidiendo que la diplomacia se respalde con "justicia y fuerza".

Rusia, que inició su invasión a ​gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha llevado a cabo con frecuencia ataques ⁠contra instalaciones energéticas ucranianas este invierno, que han dejado sin electricidad y calefacción a la población.

El ‌viceministro de Energía de Ucrania dijo que los tres trabajadores murieron cuando un dron ruso alcanzó su coche cerca de la central eléctrica de Sloviansk, en una zona del frente que Moscú quiere que Kiev ceda a cambio de la paz.

La infraestructura eléctrica que abastece a la ‌estratégica ciudad portuaria ucraniana de Odesa, en el mar Negro, sufrió daños "increíblemente graves", según ⁠la empresa energética privada DTEK.

"Las reparaciones llevarán mucho tiempo para restablecer ‌el funcionamiento de los equipos", dijo la empresa en ⁠redes sociales.

El viceministro de Energía, Artem Nekrasov, dijo que ⁠los hogares de cinco regiones habían sufrido cortes de electricidad como consecuencia de los ataques, y también informó de interrupciones en el suministro de calefacción en Odesa y Sumy, una capital regional del norte de Ucrania, cerca ‌de la frontera con Rusia.

La ​fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó casi 400 drones y 29 misiles. La mayoría fueron derribados, pero 13 objetivos en Ucrania fueron alcanzados, añadió. (Información de Max Hunder; edición de ‌Ros Russell y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)