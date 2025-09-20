Rusia bombardea Ucrania con drones y misiles y mata a 3 personas, según Kiev

Por Olena Harmash

KYIV, 20 sep (Reuters) - Rusia desató un importante ataque con drones y misiles contra Ucrania durante la noche, matando a tres personas, hiriendo a decenas más y dañando infraestructuras y edificios residenciales, declaró el sábado el presidente Volodímir Zelenski.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos por encontrar vías para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió el país en febrero de 2022, los combates se han intensificado en los últimos meses.

En un comunicado en la aplicación Telegram, Zelenski dijo que Rusia había lanzado alrededor de 580 drones y 40 misiles dirigidos contra infraestructuras, empresas de fabricación civil y zonas residenciales en diferentes partes del país.

Las defensas antiaéreas derribaron 552 de los drones y 31 misiles, según las fuerzas aéreas ucranianas.

"Durante toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia", dijo Zelenski. "Cada ataque de este tipo no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a los civiles y destruir nuestra infraestructura".

Rusia niega haber atacado a civiles ucranianos.

En la ciudad de Dnipro, en el centro del país, un misil con munición de racimo alcanzó un edificio de apartamentos residenciales, dijo Zelenski.

Una persona murió y al menos 26 resultaron heridas en Dnipro, según las autoridades regionales.

También murieron dos personas en la región de Chernihiv, en el norte, y en la región de Khmelnytskyi, en el oeste del país, según las autoridades regionales.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes sobre el campo de batalla. (Reportaje adicional de Yuri Kovalenko; Edición de Kirsten Donovan, Hugh Lawson y Gareth Jones, Editado en español por Juana Casas)