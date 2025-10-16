Rusia bombardea una zona de entrenamiento de las tropas ucranianas lejos del frente de combate
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este jueves de un ataque ruso sobre una zona de entrenamiento de tropas ucranianas lejos del frente de combate, en un área "relativamente tranquila", si bien en esta confirmación no han aclarado la cifra exacta de bajas.
El Mando Operativo Sur del Ejército ucraniano sí ha reconocido que, pese a los avisos y a los intentos de las tropas por refugiarse, "no se evitaron por completo los daños".
La nota sí alude a fallecidos, a cuyas familias les ha trasladado el pésame en nombre de las Fuerzas Armadas. Las autoridades han abierto una investigación oficial por este ataque, que evidencia la disposición de Rusia a seguir lanzando ataques contra objetivos militares que puedan estar en la retaguardia. Ucrania ya reconoció sendos bombardeos en junio y julio contra campos de entrenamiento.
