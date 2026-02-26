Rusia busca mayores exportaciones de crudo de los Urales a China ante recortes de India: operadores

MOSCÚ, 26 feb (Reuters) - Rusia intentará mantener estables sus exportaciones de crudo de los Urales en marzo aumentando los envíos a China, ya que India, uno de sus principales compradores, ha reducido sus compras tras el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Las opciones de exportación de cargamentos marítimos de los Urales se reducirán el próximo mes, ya que se espera que India disminuya drásticamente sus compras. Los proveedores están recurriendo a China, el principal importador de crudo del mundo, ya que Turquía, el tercer mayor comprador de los Urales, carece de capacidad para procesar más barriles rusos.

En el mercado actual, Rusia tiene dos opciones principales: aumentar los descuentos o frenar la producción. Ambas opciones añadirían presión a los ingresos presupuestarios del Kremlin, según un operador.

Los participantes en el mercado prevén que los descuentos para los Urales en China podrían ampliarse entre US$2 y US$5 por barril desde los actuales US$10-12 sobre la base de entrega en puerto, y algunos esperan recortes más profundos en los próximos meses.

"Aún no se han cerrado nuevos acuerdos sobre los Urales en China, pero los operadores se están preparando para que las negociaciones comiencen en torno a los US$15 por barril menos, sobre una base DES (entrega en barco)", dijo una fuente comercial a Reuters.

Las importaciones de petróleo ruso a China podrían aumentar por tercer mes consecutivo en febrero, alcanzando potencialmente un récord de 2,1 millones de barriles al día, ya que las refinerías independientes aprovechan los descuentos en los cargamentos tras la reducción de las compras de India.

Aun así, algunos participantes en el mercado advierten que la demanda china de petróleo ruso podría estar acercándose a su máximo.

"Abril podría ser un mes crítico para los envíos. Las pequeñas refinerías chinas habrán comprado las existencias, la demanda podría caer y Rusia podría verse obligada a reducir la producción. Pero la situación sigue siendo incierta", dijo una fuente de una importante empresa petrolera occidental.

Un mayor descuento podría ayudar a mantener altos volúmenes de importación en China durante los próximos meses, añadieron las fuentes.

Se espera que India reduzca drásticamente las importaciones de los Urales a partir de marzo, y se prevé que los volúmenes en abril caigan a unos 400.000 barriles diarios. La refinería de Nayara será probablemente el único importador que quede, según fuentes del mercado.

Las importaciones de petróleo ruso por parte de India cayeron un 12% en enero con respecto a diciembre, y se espera que la tendencia a la baja continúe este mes. (Reporte de Reuters. Edición de Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)