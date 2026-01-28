Rusia busca nuevos mercados para su nafta ante la retirada de sus principales compradores

Por Mohi Narayan y Natalia Chumakova

NUEVA DELHI/MOSCÚ, 28 ene (Reuters) - Las exportaciones rusas de nafta a Asia caerán en enero, con un aumento de los volúmenes almacenados, ya que las sanciones de Estados Unidos presionan a compradores clave como Taiwán, India y Venezuela, obligando a Moscú a buscar nuevos mercados, según operadores y analistas.

Los compradores se han vuelto más cautelosos después de que Washington impuso sanciones a los principales productores de petróleo rusos, obligando a los vendedores a retener la nafta en buques o en almacenes en el extranjero desde donde puede ser reexportada, a menudo con el destino oculto.

"Este año, todo el mundo va a extremar la cautela a la hora de comprar cargamentos sancionados", afirma Armaan Ashraf, director de líquidos de gas natural y petróleos asiáticos de FGENexant.

Esto significa que subirán las primas de los barriles "legítimos" de nafta pesada de gama completa o que aumentarán los descuentos de los cargamentos rusos, añadió.

Rusia exporta nafta pesada de gama completa, que se transforma en reformadores para producir aromáticos destinados a la mezcla con gasolina o a la fabricación de productos petroquímicos.

DESCENSO DE LAS EXPORTACIONES

Rusia suele exportar entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas métricas de nafta al mes, pero el volumen está cayendo debido a que la refinería de Tuapse y el puerto de Taman están cerrados por reparaciones tras los repetidos ataques de drones ucranianos.

La refinería de Tuapse, que exporta entre 150.000 y 200.000 toneladas de nafta al mes, interrumpió su procesamiento el 31 de diciembre y tardará otro mes en restablecer la producción normal, según fuentes del mercado.

Las exportaciones rusas de nafta a Asia podrían descender a unas 600.000 toneladas en enero, según datos preliminares de una fuente naviera, frente a las 800.000 toneladas de diciembre.

En enero y febrero, las importaciones asiáticas de nafta de Rusia podrían caer hasta 700.000 u 800.000 toneladas, según estimaciones preliminares de tres operadores con sede en Singapur, alrededor de un 30% menos que el promedio mensual de entre 1 millón y 1,2 millones de toneladas de los 10 primeros meses de 2025.

Taiwán e India, dos compradores clave de nafta rusa, recortaron sus importaciones en diciembre después de que los productores Rosneft y Lukoil se vieran afectados por las sanciones estadounidenses.

REEXPORTACIONES

Petroleros que transportaban alrededor de 350.000 toneladas de nafta cargadas desde puertos rusos en diciembre mostraban Singapur como destino al 22 de enero, mientras que otros con más de 320.000 toneladas no declararon destinos finales, mostraron los datos de la fuente de envío.

Algunos cargamentos que se cargaron en diciembre siguen en el agua sin venderse, añadieron los operadores.

"Los barriles rusos se despacharán en lugares de reexportación como Karimun, en Indonesia; una parte podría desembarcar en los estrechos de Singapur, o incluso en tanques comerciales del norte o el oeste de África", declaró Ashraf, de FGENexant.

Alrededor de 50.000 toneladas de nafta al mes se reexportan desde la terminal de almacenamiento de Karimun, mientras que algunos cargamentos de Ust-Luga se reexpiden desde Brasil, según FGENexant.

VENEZUELA

Venezuela también ha dejado de importar nafta rusa como diluyente para su crudo, con algunos petroleros dando la vuelta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo a todos los petroleros sancionados con destino a Venezuela a mediados de diciembre.

Rusia suministró un promedio de 100.000 toneladas mensuales de nafta a Venezuela entre junio y diciembre del año pasado, dijeron los comerciantes.

Para tapar la brecha de suministro, Estados Unidos restablecerá sus flujos de nafta al país latinoamericano.

"La nafta estadounidense mostró cierta fortaleza al reanudarse los flujos a Venezuela... pero el suministro estadounidense por sí solo no va a ser suficiente para Venezuela", dijo el analista de NextBarrel Matías Togni. (Mohi Narayan en Nueva Delhi y Natalia Chumakova en Moscú. Información adicional de Shariq Khan en Nueva York y Marianna Parraga en Houston. Edición de Florence Tan y Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)