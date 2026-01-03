Rusia califica la captura de Maduro de 'violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente'

MOSCÚ, 3 ene (Reuters) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el sábado que estaba extremadamente preocupado por los informes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa habían sido sacados por la fuerza del país durante "acciones agresivas" de Estados Unidos.

"Exigimos el inmediato esclarecimiento de esta situación. Tales acciones, si efectivamente tuvieron lugar, constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del derecho internacional", dijo el ministerio en un comunicado.

Estados Unidos golpeó el sábado a Venezuela y capturó a Maduro, dijo el presidente Donald Trump, tras meses de presionarlo por acusaciones de narcotráfico e ilegitimidad en el poder. (Reportaje de Reuters)