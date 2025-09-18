Rusia califica reporte de Yale sobre niños ucranianos como propaganda falsa
MOSCÚ, 18 sep (Reuters) - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó el jueves un informe de la Escuela de Salud Pública de Yale relativo a la reeducación forzosa de niños ucranianos deportados, calificándolo de propaganda anticientífica fabricada basada en inventos.
La Escuela de Salud Pública de Yale afirmó en su informe que había identificado más de 210 sitios donde Rusia había llevado a niños ucranianos para someterlos a entrenamiento militar, fabricación de drones y otras formas de reeducación forzosa, como parte de un programa de deportación a gran escala.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo a periodistas que el informe parecía ser propaganda y que Rusia dudaba sobre cómo se habían recopilado los datos. (Reporte de Dmitri Antonov. Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)
