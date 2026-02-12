Rusia: Ceferin revalida posición de la UEFA

Durante la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras el Congreso número 50 de la UEFA, el directivo esloveno afirmó que "nuestra postura es clara y no ha cambiado", tras lo cual se negó a comentar las recientes declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien afirmó que debería considerarse una apertura respecto a la sanción contra Rusia impuesta tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

"No puedo comentar sobre lo que está haciendo la FIFA ni lo que dicen los gobiernos. El mundo está cambiando. Veremos qué nos depara el futuro", añadió Ceferin, quien aseguró que sigue los acontecimientos a diario.

El comisario europeo de Deporte, el maltés Glenn Micallef, expresó el pasado miércoles 4 su rechazo a la posibilidad de readmitir a la selección y a los equipos de Rusia en torneos internacionales de fútbol tras la sugerencia en tal sentido de Infantino.

"El deporte no existe en el vacío. Refleja quiénes somos y lo que elegimos representar", escribió Micallef en su cuenta de la red social X, donde advirtió además que "permitir que los atacantes regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado es inaceptable".

El mensaje de Micallef se conoció dos días después de que Infantino pidiera el levantamiento de la prohibición impuesta a los equipos y a la selección de Rusia para participar en torneos internacionales tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Infantino opinó en diálogo con la cadena Sky Sport que la prohibición sobre Rusia debía levantarse y argumentó que la sanción "sólo había generado más frustración y odio".

Los dichos de Infantino fueron celebrados, comprensiblemente, por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov: "Hemos visto estas declaraciones y las celebramos. Llegó el momento de reflexionar sobre ellas", resaltó.

Como contrapartida, los dichos de Infantino generaron enfado en Ucrania, cuyo ministro de Deportes, Matviy Bidnyi, calificó los comentarios del presidente de la FIFA como "irresponsables" e "infantiles".

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, declaró que "679 niños y niñas ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los mató".

"Y sigue matando a más mientras los degenerados morales sugieren levantar las prohibiciones, a pesar de la incapacidad de Rusia para poner fin a su guerra", completó Sybiga.

En tanto, representantes de 28 clubes de fútbol de Estonia enviaron una carta conjunta a la UEFA instándola a dejar de pagar los llamados fondos de solidaridad a los clubes rusos.

Por otra parte, el italiano Michele Uva, director ejecutivo de Sostenibilidad Social y Ambiental de la UEFA, destacó que "la actualización de 'La unión hace la fuerza' brinda la oportunidad de garantizar que la ambición se traduzca en un impacto concreto".

"El objetivo es consolidar el importante progreso ya alcanzado y centrarnos en la ejecución, la medición y la rendición de cuentas", resaltó Uva al referirse al compromiso continuo de la entidad con la sostenibilidad, que integra la responsabilidad social, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza en el sector del fútbol y en sus propias operaciones.

En el segundo semestre de 2025, la UEFA actualizó su estrategia de sostenibilidad, evaluando su eficacia y analizando las lecciones aprendidas de medidas e inversiones específicas durante los últimos cinco años.

Esto busca acelerar el cambio y responder a la evolución con un enfoque renovado en resultados medibles, comparables y creíbles.

"Nuestra dirección es clara. El fútbol tiene una capacidad inigualable para movilizar a la gente, amplificar mensajes y acelerar el cambio", comentó Ceferin.

"Con una de las comunidades más grandes de Europa, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar nuestro alcance para lograr un impacto positivo duradero", agregó el presidente de la UEFA.

"Por eso estamos actualizando nuestra estrategia de sostenibilidad: para reflejar las nuevas tendencias, fortalecer nuestro enfoque y garantizar que nuestros compromisos sigan siendo relevantes, sólidos y medibles", enfatizó.

"La UEFA ha invertido casi 90 millones de euros en 590 proyectos de sostenibilidad en todas nuestras federaciones y ha movilizado a una comunidad de 600 expertos en sostenibilidad en toda la comunidad futbolística europea, con el apoyo de directrices y herramientas específicas", concluyó Ceferin. (ANSA).