Rusia celebra comentarios de Trump sobre oferta de Putin para extender pacto nuclear

MOSCÚ (AP) — El Kremlin celebró el lunes los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la oferta de Rusia para extender el último tratado de armas nucleares restante con Estados Unidos, diciendo que genera esperanza para mantener el pacto vivo después de que expire en febrero.

El mes pasado, el presidente ruso Vladímir Putin declaró su disposición a adherirse a los límites de armas nucleares bajo el tratado de reducción de armas Nuevo START de 2010 por un año más, y exhortó a Washington a hacer lo mismo. Cuando se le preguntó sobre la propuesta, Trump declaró el domingo que "me parece una buena idea".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acogió con satisfacción la declaración de Trump, señalando que "da motivos para el optimismo de que Estados Unidos apoyará la iniciativa del presidente Putin".

Al ofrecer extender el acuerdo, Putin indicó que su expiración sería desestabilizadora y podría fomentar la proliferación de armas nucleares. También argumentó que mantener los límites en las armas nucleares podría ser un paso importante para "crear un ambiente propicio para un diálogo estratégico sustantivo con Estados Unidos".

El líder ruso reafirmó la oferta el jueves, señalando que Rusia y Estados Unidos podrían usar la extensión de un año para trabajar en un posible pacto sucesor.

Putin señaló que tal acuerdo implicará conversaciones complejas que podrían abordar armas nucleares de campo de batalla y sistemas de armas estratégicas prospectivas que Rusia ha desarrollado.

"No hemos olvidado nada de lo que hemos planeado, el trabajo está en marcha y producirá resultados", declaró en un foro de expertos internacionales en política exterior.

Mencionó el antiguo impulso de Estados Unidos para incluir a China en cualquier posible pacto de control de armas nucleares, pero enfatizó que depende de Washington intentar persuadir a Beijing para que lo haga. China ha rechazado la idea, argumentando que sus arsenales nucleares son mucho más pequeños que los de Estados Unidos y Rusia.

Putin también argumentó que los arsenales nucleares de Gran Bretaña y Francia deberían incluirse en un acuerdo prospectivo.

Señaló en el foro que algunos en Estados Unidos se oponen a la extensión del Nuevo START, y "si no lo necesitan, nosotros tampoco lo necesitamos. Nos sentimos seguros con nuestro escudo nuclear".

La oferta de Putin se produjo en un momento de tensiones crecientes entre Rusia y Occidente, con preocupaciones crecientes de que los combates en Ucrania podrían extenderse más allá de sus fronteras.

El Nuevo START, firmado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev, limita a cada país a no más de 1550 ojivas nucleares desplegadas y 700 misiles y bombarderos desplegados.

El pacto también estipula la necesidad de inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque las inspecciones se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de Covid-19 y nunca se reanudaron.

El tratado originalmente debía expirar en 2021, pero se extendió por cinco años.

Los defensores del control de armas han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la inminente expiración del tratado y la falta de diálogo para asegurar un acuerdo sucesor, advirtiendo sobre la posibilidad de una nueva carrera armamentista nuclear y el aumento del riesgo de un conflicto nuclear.

