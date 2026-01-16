Rusia celebra el deseo de algunos países de la UE de reanudar el diálogo con Moscú sobre Ucrania

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 16 ene (Reuters) - El Kremlin alabó el viernes el aparente deseo de Italia, Francia y Alemania de reanudar el diálogo sobre Ucrania con Rusia como un "cambio significativo" que coincidió con su propia visión de cómo debe evolucionar la situación.

Sin embargo, la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha señalado que Londres no está de acuerdo con que sea el momento adecuado para reanudar el diálogo, y ha declarado a Politico que no ha visto pruebas de que Moscú quiera la paz en Ucrania.

"En cuanto a Reino Unido, adoptando una postura radical", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas el viernes, cuando se le preguntó sobre el aparente cambio en algunas actitudes europeas hacia la idea de hablar con Moscú.

"No obstante... los comentarios de los tres líderes (de Italia, Francia y Alemania) representan un progreso significativo desde nuestra perspectiva", dijo Peskov, quien dijo que ese cambio, si reflejaba la visión estratégica de esos países, estaba en línea con cómo Rusia creía que debían evolucionar las cosas.

Añadió que Moscú mantenía un diálogo con Estados Unidos sobre los esfuerzos, hasta ahora infructuosos, para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, pero que no existía tal diálogo con los Gobiernos europeos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo este mes que Europa debería reanudar el diálogo con Rusia para tratar de ganar más influencia en las negociaciones sobre Ucrania, y dijo que la UE debería nombrar a un enviado para tratar directamente con el presidente Vladimir Putin.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se ha referido a la posibilidad de reanudar el diálogo, hablando en diciembre de la necesidad de un "diálogo pleno" con Moscú en cuestión de semanas si entretanto no se alcanzaba una paz sólida y duradera para Ucrania.

El jueves, según los medios alemanes, el canciller alemán Friedrich Merz calificó a Rusia de país europeo y dijo que esperaba que los lazos entre la UE y Moscú pudieran reequilibrarse.