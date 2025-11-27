Rusia cerrará el consulado polaco en Irkutsk como represalia
LA NACION
MOSCÚ, 27 nov (Reuters) - Rusia anunció el jueves que cerrará el consulado de Polonia en Irkutsk a finales de diciembre, en represalia por la decisión de Varsovia de cerrar el consulado ruso en Gdansk.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que se convocó al embajador polaco y se le entregó una nota en la que se le informaba de que Moscú retiraría su consentimiento para que el consulado de Irkutsk funcionara después del 30 de diciembre. Polonia había anunciado anteriormente que revocaría el permiso al consulado ruso en Gdansk con efecto el 23 de diciembre.
