Rusia condena ataque de EEUU y exige aclaración sobre paradero de Maduro

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado y exigió una aclaración "inmediata" sobre el paradero del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien habría sido capturado por las fuerzas estadounidenses, según el mandatario norteamericano Donald Trump.

Venezuela es el aliado más importante que tiene Rusia en Sudamérica, aunque el Kremlin no ha llegado a ofrecer asistencia a Caracas en caso de conflicto con Estados Unidos.

"Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

"Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles. La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios", añadió.

En otro comunicado, la cancillería expresó su preocupación por los informes de que Estados Unidos habría sacado "por la fuerza" a Maduro del país.

"Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", señaló la institución.

Rusia reafirmó su apoyo a Nicolás Maduro el mes pasado y es uno de los pocos que felicitó al líder venezolano tras su reelección en 2024, cuya legitimidad fue cuestionada.