Rusia condena uso de la fuerza por parte de EEUU contra petrolero con bandera rusa

Rusia denunció este miércoles el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un buque con bandera rusa en el Atlántico Norte, después de que Washington anunciara la "incautación" de un petrolero tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela.

"De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados", afirma el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.

Precisó que el "Marinera" obtuvo "permiso temporal" para navegar bajo la bandera rusa el 24 de diciembre y "se perdió el contacto con el barco" después de que las fuerzas navales estadounidenses lo abordaran "en alta mar".