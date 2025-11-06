Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos colombianos acusados de combatir por Ucrania

Un tribunal administrado por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk condenó a dos ciudadanos colombianos a 13 años de prisión tras ser acusados de combatir por las fuerzas ucranianas, informó este jueves el fiscal general de Rusia.

La oficina del fiscal dijo en Telegram que Alexander Ante y José Medina fueron condenados por participar como "mercenarios" en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Medina, de 37 años, y su compatriota Alexander Ante, de 48, ambos exsoldados del ejército colombiano, desaparecieron durante seis semanas tras aterrizar en Venezuela por una escala el 18 de julio de 2024.

Su travesía para alistarse en las fuerzas ucranianas comenzó a finales de 2023. Ante partió de Colombia en octubre y Medina, en noviembre.

En julio de 2024, los dos exmilitares planearon retornar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca, en el suroeste. Volaron desde Madrid hasta Caracas, desde donde pretendían seguir su viaje a Bogotá, pero allí sus familiares les perdieron el rastro.

El diario colombiano El Tiempo afirmó que habían sido detenidos en la capital venezolana por la policía de este país aliado de Rusia.

El 28 de agosto de 2024, un tribunal de Moscú anunció la detención provisional de los dos colombianos, acusados de "mercenarios".

Rusia, que lanzó en febrero de 2022 su ofensiva en Ucrania, considera sistemáticamente a los extranjeros que luchan en las tropas ucranianas como "mercenarios", lo que está castigado por la ley rusa.

Varios extranjeros han sido juzgados por tribunales situados en los territorios ucranianos ocupados por Rusia en los últimos tres años.

El pasado mes de mayo, un australiano fue condenado a 13 años de cárcel por haber combatido entre marzo y diciembre de 2024 contra el ejército ruso junto a los soldados ucranianos.

En octubre de 2024, un tribunal de Moscú condenó a seis años y diez meses de prisión a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 70 años, por "mercenariado" a favor de Kiev.

Por su parte, Ucrania anunció en abril la captura de dos ciudadanos chinos acusados de haber combatido en el ejército ruso.

