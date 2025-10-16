Rusia confía en la continuidad de la asociación energética con India

MOSCÚ, 16 oct (Reuters) -

Rusia dijo el jueves que confía en que su asociación energética con India continuará, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que India había prometido dejar de comprar petróleo a Moscú.

"Seguimos cooperando con nuestros socios amigos", dijo el vice primer ministro Alexander Novak, refiriéndose a India.

"Nuestro recurso energético tiene demanda, es económicamente ventajoso y práctico, y confío en que nuestros socios seguirán trabajando con nosotros, interactuando y desarrollando la cooperación energética". (Información de Reuters; escrito por Anastasia Teterevleva y Mark Trevelyan; edición de Ros Russell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)