Rusia confirma negociaciones miércoles y jueves en Abu Dabi sobre guerra en Ucrania

Rusia confirmó este lunes que la segunda ronda de negociaciones con Kiev y Washington en Abu Dabi, en busca de una salida al conflicto en Ucrania, se celebrará jueves y viernes, y atribuyó el retraso a un problema de agenda.

"Estaban inicialmente previstas para el pasado domingo, pero se necesitaba una coordinación adicional de las agendas de las tres partes", explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas.

"Ahora, el segundo ciclo tendrá lugar el miércoles y el jueves (...) en Abu Dabi", añadió, confirmando una información proporcionada el domingo por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Las conversaciones se celebrarán poco antes de que se cumplan cuatro años del inicio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano.

Se espera que en este ciclo las partes se centren en el crucial tema del territorio, sin que ninguno de los dos equipos haya mostrado hasta ahora señales de avances.

Estados Unidos presiona para poner fin a la guerra entre ucranianos y rusos, que ha provocado decenas de miles de víctimas y obligado a millones de personas a huir de sus hogares.

El conflicto ha provocado también la destrucción de infraestructura en gran parte del este y sur de Ucrania.