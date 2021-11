Rusia confirma por primera vez cerca de 1.200 muertos diarios por coronavirus

Las autoridades de Rusia han notificado este jueves por primera vez cerca de 1.200 muertos diarios a causa del coronavirus, con lo que el país enlaza un tercer máximo en medio de un repunte de las cifras durante las últimas semanas.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 40.217 casos y 1.195 fallecidos, lo que eleva las cifras totales a 8.673.860 y 243.255, respectivamente.

La capital, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos y muertos, con 6.305 y 97, respectivamente, mientras que en San Petersburgo se han registrado 3.271 positivos y 75 decesos. Por su parte, la provincia de Moscú ha notificado 2.732 positivos y 52 finados, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

El organismo ha señalado que durante las últimas 24 horas un total de 31.928 personas han recibido el alta médica, por lo que el total de recuperados de la COVID-19 en el país asciende a 7.477.366, según los datos oficiales.

Por su parte, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor) ha manifestado que 1.912.590 personas están bajo observación como casos sospechosos. La cifra cae por debajo del umbral de los dos millones tras dos días por encima del mismo.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha dicho que no prorrogará más allá del 7 de noviembre la orden de vacaciones pagadas a los trabajadores no esenciales, si bien hasta dicha fecha seguirán cerradas las tiendas, escuelas y restaurantes, tal y como ha recogido el diario 'The Moscow Times'.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reconoció el lunes que "la situación no es fácil" y añadió que "las camas están ocupadas en gran proporción". "La situación no se está haciendo menos complicadas en estos días", destacó.

Hasta la fecha, cerca de un tercio de la población rusa cuenta con la pauta completa, mientras que varios sondeos muestran que más de la mitad de los rusos no planean vacunarse, una situación que ha sido achacada por las autoridades como una de las causas de la propagación del virus.