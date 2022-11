Rusia confirma un encuentro con EEUU para negociar un nuevo acuerdo START

El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, ha confirmado este viernes un encuentro con Estados Unidos para negociar un nuevo acuerdo que sustituya al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) a finales de noviembre o la primera semana de diciembre.

Riabkov ha precisado que la comisi√≥n consultiva bilateral se celebrar√° en la capital de Egipto, El Cairo, donde se celebra actualmente la XXVII Conferencia de las Partes de la Convenci√≥n Marco de Cambio Clim√°tico de la ONU (COP27), seg√ļn ha recogido la agencia de noticias estatal TASS.

"No voy a negar que el tema de las inspecciones ser√° el tema de discusi√≥n en el encuentro, pero este no es el √ļnico e incluso dir√≠a que no es el tema principal. Durante el tiempo pasado, hemos acumulado mucho de temas que es obligatorio considerar con los estadounidenses", ha explicado.

El tratado START fue firmado en 1991 por los entonces líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, George H.W. Bush y Mijail Gorbachov. En abril de 2010, el acuerdo fue reemplazado por el tratado Nuevo START, firmado por los entonces mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente.

El acuerdo, por ahora vigente por una pr√≥rroga firmada en 2021, expira en 2026. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado dispuesto a negociar un nuevo marco de control de armas que reemplace al actual pacto con Mosc√ļ.

Europa Press