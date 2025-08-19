Rusia confirma una nueva entrega de hasta 1000 cadáveres de soldados ucranianos

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han confirmado este martes la entrega de otros 1000 cadáveres de soldados ucranianos, como parte de los acuerdos alcanzados en la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Estambul el pasado 23 de julio.

"Hoy hemos entregado más de 1000 cadáveres de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha anunciado el jefe del equipo de negociación ruso, Vladimir Medinski, quien ha informado de que Kiev ha hecho lo propio con 19 soldados rusos, la misma cifra que hace un mes, ha destaco en su perfil de Telegram.

Por su parte, Ucrania ha señalado que entre los fallecidos hay cinco soldados ucranianos que murieron bajo cautiverio, quienes figuraban en listas anteriores de "prisioneros 'gravemente heridos y enfermos' para ser intercambiados" y ha acusado a Rusia de demorarse en el cumplimiento de sus obligaciones.

"Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y heridos y lucha por el regreso de todos los ciudadanos ucranianos", ha remarcado la oficina de Coordinación y Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.

Como parte de los acuerdos alcanzados en los últimos meses en la ciudad turca, las partes acordaron no solo acelerar la entrega de prisioneros de guerra, sino también la de cadáveres tanto de personal militar como de población civil.

La posibilidad de un cuarto cara a cara para seguir ahondado en esta cuestión está sujeto al cumplimiento de las partes de los acuerdos anteriores.