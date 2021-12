Rusia conquista ante Croacia su tercera Copa Davis

El equipo ruso de Copa Davis se proclam贸 campe贸n de su tercera 'Ensaladera' gracias a las victorias este domingo de Daniil Medvedev y Andrey Rublev sobre Marin Cilic (7-6(7), 6-2) y Borna Gojo (6-4, 7-6(5), en el desenlace de las Finales 2021 en el Madrid Arena.

El n煤mero dos del mundo certific贸 el t铆tulo ruso, que no levantaban el Mundial de tenis desde 2006. Croacia, que dio la vuelta a la debacle de 2019 tambi茅n en Madrid cuando defend铆a t铆tulo, qued贸 contra las cuerdas tras el primer punto y Cilic no pudo con el campe贸n del US Open.

Consciente del peligro que supon铆a llegar al dobles, donde amenazaban Nikola Mektic y Mate Pavic, Medvedev apret贸 los dientes para tratar de poner el 2-0. Los dos contendientes desperdiciaron dos ocasiones de 'break' en un primer parcial que tuvo que resolverse en el 'tie-break', donde el ruso necesit贸 tres pelotas de set.

Cargado de moral, el n煤mero dos del mundo encontr贸 m谩s facilidades en la segunda manga. Un quiebre en el cuarto juego allan贸 el camino, y otro en el octavo le permiti贸 adjudicarse la contienda y la tercera 'Ensaladera' para su pa铆s (2002, 2006 y 2021).

El primer punto lo batall贸 la revelaci贸n Borna Gojo, pero Rublev termin贸 con la resistencia del joven croata sin dejar resquicio con su saque. El n煤mero cinco del mundo no se enfrent贸 a ninguna bola de 'break', mientras que Gojo tuvo que sudar en m谩s de una ocasi贸n. Rublev, que ya fue letal hace dos a帽os en Madrid, dej贸 a Rusia a una victoria de su tercer 'Ensaladera' tras una hora y media.

Sus ataques al resto dieron fruto en el s茅ptimo juego, donde logr贸 el 'break' que roz贸 tanto en el primer juego de la final como en el tercero. Con la m铆nima renta, Rublev se apunt贸 la manga y sigui贸 con la misma intensidad en el segundo acto. Gojo aguant贸 hasta llegar a una muerte s煤bita tambi茅n dominada por el ruso.