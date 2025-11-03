Rusia considera "muy importante" la visita del primer ministro Mishustin a China

3 nov (Reuters) -

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, partió el lunes para una visita de dos días a China, en la que se espera que las conversaciones previstas con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang se centren en la cooperación económica y tecnológica, a pesar de las presiones de Occidente.

Mishustin tiene prevista una reunión ordinaria de jefes de Gobierno con Li en la ciudad de Hangzhou el lunes y viajará a Pekín el martes para entrevistarse con Xi, informó la agencia TASS basándose en la información del servicio de prensa del Gobierno ruso.

La última reunión de jefes de Gobierno entre China y Rusia tuvo lugar en Moscú en agosto de 2024, donde Li elogió el "nuevo vigor" y la "vitalidad" de los lazos bilaterales.

El Kremlin concedió una importancia "muy grande" a la visita de Mishustin a China, dijo el viernes su portavoz, Dmitri Peskov, al tiempo que no quiso precisar si el presidente Vladímir Putin enviaría un mensaje a Xi a través del primer ministro ruso, informó la agencia Interfax.

Putin y Xi firmaron una alianza "sin límites" en febrero de 2022, justo antes de la invasión rusa de Ucrania.

Desde entonces, Moscú ha recurrido a Pekín para mitigar el impacto de las sanciones occidentales, destacando el récord del comercio bilateral, el aumento de los acuerdos en yuanes y la profundización de la cooperación energética.

Las fricciones entre Estados Unidos y China sobre comercio y tecnología bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump, que tensaron las relaciones entre Washington y Pekín, también han animado tanto a Moscú como a Pekín a reforzar el comercio transfronterizo para contrarrestar la presión occidental.

Sin embargo, el comercio entre China y Rusia ha disminuido en los últimos meses, lo que el ministro ruso de Industria y Comercio, Anton Alikhanov, atribuyó a la presión económica "externa" y a la "saturación del mercado" de productos chinos en Rusia.

Según los datos de las aduanas chinas, las exportaciones chinas a Rusia en yuanes registraron en septiembre su mayor caída en siete meses, con un descenso interanual del 21%.

Pero las importaciones chinas procedentes de Rusia volvieron a crecer en septiembre, con un aumento del 3,8%, frente a la contracción del 17,8% del mes anterior.

Se esperaba que las conversaciones de Mishustin en China se centraran en los lazos comerciales y económicos, el transporte y la cooperación industrial, la mejora de las asociaciones energéticas y la ampliación de la colaboración en tecnología avanzada y agricultura, informó TASS.

Moscú considera que la cooperación industrial y tecnológica con Pekín es un formato más sostenible para la cooperación a largo plazo, ya que depende menos de las condiciones del mercado, según los medios de comunicación estatales rusos.

El domingo, el vice primer ministro ruso, Dmitri Chernyshenko, y el vice primerمر premier chino, He Lifeng, presidieron una reunión de la comisión en Ningbo en la que se destacó el crecimiento de las exportaciones de cobre y níquel y un mayor acceso a los productos agrícolas, según informó el Gobierno ruso en su canal de Telegram.

(Información de Lidia Kelly en Melbourne y Ryan Woo en Pekín; edición de Jacqueline Wong; edición en español de María Bayarri Cárdenas)