Rusia considera que gobierno de Rodríguez tiene control de la situación en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció oficialmente el cese de la alerta de viaje, afirmando en un comunicado que "en estos momentos no hay obstáculos para los viajes de ciudadanos rusos a Venezuela".

Esta medida revoca una advertencia emitida después de la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Para Moscú, la decisión se basa en la evaluación de que "las autoridades del país tienen controlada la situación en cuanto al mantenimiento del orden público".

El comunicado destaca que Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo interino por designación del Tribunal Supremo de Justicia alineado con el chavismo, está gestionando eficazmente la seguridad interna, lo que permite retomar el flujo normal de visitantes y normalizar las operaciones aéreas comerciales entre ambos países.

La medida beneficia especialmente el turismo ruso hacia destinos como la isla de Margarita, que habían sufrido una paralización parcial. (ANSA).