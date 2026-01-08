Rusia considerará toda presencia militar occidental en Ucrania como un "objetivo legítimo"

Rusia advirtió este jueves que considerará toda presencia de tropas extranjeras en Ucrania como un objetivo militar legítimo, después de que los aliados occidentales de Kiev acordaran desplegar miles de soldados en el país cuando haya una tregua.

"Todas estas unidades e instalaciones serán consideradas objetivos militares legítimos para las fuerzas armadas rusas. Estas advertencias se han hecho repetidamente al más alto nivel y siguen siendo válidas", afirmó la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado.

La portavoz se refirió a Ucrania y sus aliados europeos como el "eje de la guerra", y advirtió que Moscú no aceptará ningún acuerdo que alcancen sobre el envío de una fuerza de paz.

"Las nuevas declaraciones militaristas de la llamada Coalición de los Voluntarios y el régimen de Kiev constituyen juntos un genuino 'eje de la guerra'", declaró Zajárova, quien calificó tales planes como "peligrosos" y "destructivos".

Los integrantes de la Coalición de los Voluntarios se comprometieron el martes en una reunión en París a aportar garantías "robustas" de seguridad para Kiev, incluyendo el despliegue de una "fuerza multinacional" apoyada por Estados Unidos, en caso de tregua en este conflicto que dura ya casi cuatro años.

No se han dado detalles sobre esa fuerza, si bien Francia, Reino Unido y España han expresado su disposición de enviar tropas para esa misión.

Rusia insiste en que no aceptará que países de la OTAN envíen soldados a una fuerza de paz en Ucrania.