Rusia consigue su primera medalla de oro paralímpica en Milán-Cortina tras su regreso

CORTINA D'AMPEZZO, Italia, 9 mar (Reuters) -

Rusia consiguió su primera medalla de oro el lunes tras un polémico regreso a los Juegos Paralímpicos, cuando la esquiadora Varvara Voronchikhina ganó la prueba femenina de Súper-G de pie.

Rusia y su vecina Bielorrusia, ambas excluidas de las competiciones paralímpicas tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, fueron readmitidas por el Comité Paralímpico Internacional en septiembre tras una votación de la asamblea general del organismo. La decisión ha causado indignación en Ucrania y varios países boicotearon el desfile de los atletas en la ceremonia de apertura celebrada el viernes en Verona en señal de protesta.

El ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtyarev, felicitó a Voronchikhina.

"¡Bien hecho! Suena el himno nacional ruso", escribió en Telegram en un mensaje con emojis del escudo y la bandera de Rusia.

Un vídeo publicado en Telegram mostraba a Voronchikhina diciendo "¡Mamá, lo conseguí!" a la cámara, antes de romper a llorar.

Voronchikhina, de 23 años, había ganado el bronce en la prueba femenina de descenso de pie el sábado, mientras que su compatriota Alekséi Bugaev terminó tercero en la prueba masculina. (Información de Keith Weir y Maxim Rodionov; edición de Gavin Jones y Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)