Rusia convoca al embajador de Argentina en protesta por las acusaciones sobre espionaje

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este lunes al embajador de Argentina en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, en protesta por las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, sobre una supuesta participación rusa en la intercepción de conversaciones telefónicas en la Casa Rosada "con el objetivo de desestabiliza la situación política".

La parte rusa "ha rechazado rotundamente dichas acusaciones de un miembro del Gobierno argentino". "Carecen de pruebas y, por lo tanto, son infundadas", reza un comunicado de la cartera diplomática, que ha señalado que "espera recibir, a la mayor brevedad posible, explicaciones oficiales sobre las inaceptables declaraciones" de Bullrich.

"Las declaraciones realizadas por la funcionaria argentina no contribuyen al mantenimiento de las relaciones amistosas constructivas que existen entre nuestros países. Moscú lamenta que Buenos Aires no muestre voluntad de avanzar en el camino hacia su desarrollo progresivo", ha manifestado.

Por último, ha recordado la existencia de un tratado bilateral de asistencia legal mutua en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción "pertinente" entre las estructuras competentes de ambos Estados.

La semana pasada, Bullrich denunció que había "personas ligadas a servicios de Inteligencia rusos" supuestamente vinculados a la filtración de audios grabados en el Palacio Presidencial, todo ello con fines electorales. La ministra se refería al caso Karina Milei, hermana del presidente argentino, Javier Milei, que se ha visto salpicada por un escándalo de corrupción.