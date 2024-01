Rusia convocó el viernes al embajador de Francia en Moscú para reprocharle formalmente la supuesta "creciente implicación" de París en el conflicto en Ucrania, días después de reivindicar un ataque contra "mercenarios franceses".

"El embajador francés Pierre Levy fue convocado al Ministerio ruso de Relaciones Exteriores y se le presentaron pruebas de la creciente implicación de París en el conflicto en Ucrania", anunció la cancillería en un comunicado.

El jueves, el ministerio francés aseguró que "Francia no tiene 'mercenarios' en Ucrania ni en ningún otro lugar, a diferencia de otros. Esto no es más que otra burda manipulación rusa. No debemos darle más importancia que a las anteriores o a las que seguramente vendrán".

