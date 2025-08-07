Rusia convoca al encargado de negocios italiano para protestar contra una "campaña antirrusa"

Rusia anunció el jueves que convocó al encargado de negocios italiano en Moscú para protestar contra lo que calificó de "campaña antirrusa" en los medios, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

La convocatoria tuvo lugar el martes "debido a la campaña antirrusa incesante en el espacio mediático italiano y a la reacción desproporcionada de Roma ante el rechazo por parte de Moscú de ciertas declaraciones odiosas de altos representantes de las autoridades italianas contra Rusia", indicó la cancillería rusa en un comunicado.

El ministerio también acusó a "los grandes medios italianos" de llevar a cabo "actividades antirrusas" y denunció "ataques rusófobos" realizados con "el pleno apoyo de círculos dirigentes italianos".

"Precisamente en este ambiente cargado se hizo posible la reciente cancelación de la actuación del director de orquesta (Valeri) Guerguiev" en Italia, lamentó el ministerio.

El concierto de este célebre director de orquesta ruso afín a Putin, previsto el 27 de julio en un festival cerca de Nápoles, fue finalmente cancelado el 21 de julio tras numerosas críticas dirigidas al evento.

Pocos días después, el canciller italiano, Antonio Tajani, convocó al embajador ruso en Roma para protestar contra la inclusión del presidente Sergio Mattarella en una lista de presuntos "rusófobos" elaborada por Moscú.

El nombre de Mattarella se incluyó en la lista debido a un discurso pronunciado en febrero, cuando trazó un paralelismo entre Rusia y el Tercer Reich.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, firme partidaria de Ucrania en su lucha contra la ofensiva rusa iniciada en febrero de 2022, expresó entonces su apoyo a Mattarella, al denunciar una "enésima operación de propaganda cuyo objetivo es desviar la atención de las graves responsabilidades de Moscú".