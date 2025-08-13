Rusia cosecha 75 millones de toneladas de cereales en la mitad de la superficie plantada

MOSCÚ, 13 ago (Reuters) - Rusia ha recogido unos 75 millones de toneladas de grano de casi la mitad de su superficie sembrada y ha comenzado la plantación de invierno para la cosecha de 2026, informó el Ministerio de Agricultura.

Las tareas de recolección de la nueva cosecha de 2025 se dieron en 22 millones de hectáreas, el 47% de la superficie total sembrada, con 1,6 millones de toneladas más de grano que en el mismo punto del año pasado.

"El avance de la campaña de recolección permite esperar una cosecha decente, que satisfará plenamente la demanda interna y mantendrá un alto potencial de exportación", dijo el Ministerio.

Esta semana, la ministra rusa de Agricultura, Oksana Lut, había reafirmado la previsión de una cosecha de 135 millones de toneladas de cereales en 2025.

La superficie sembrada con cultivos de invierno, que en Rusia incluyen principalmente trigo y cebada, se mantendrá prácticamente sin cambios respecto del año pasado, es decir, alrededor de 20 millones de hectáreas, para la cosecha de 2026, dijo.

La siembra de invierno ha comenzado en las regiones del centro, noroeste y Volga del país, añadió el ministerio. (Reporte de Olga Popova Edición en español de Javier López de Lérida)