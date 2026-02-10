Rusia cree que puede burlar a EEUU en negociaciones de Ucrania, dice jefe de inteligencia europeo

LONDRES (AP) — Las autoridades rusas no tienen ningún deseo de detener su invasión de casi cuatro años sobre la vecina Ucrania y piensan que pueden "ser más astutas" que Estados Unidos durante las conversaciones con Washington sobre cómo poner fin a la guerra, dijo un alto funcionario de inteligencia europea a The Associated Press

Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, afirmó que Moscú está ganando tiempo en las negociaciones con Washington y "no hay absolutamente ninguna conversación sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa"

Rosin, quien habló en una conferencia en línea con periodistas antes de la publicación del informe anual de seguridad de Estonia el martes, dijo que los hallazgos se basaron en información que su país recopiló de "conversaciones internas rusas". No detalló cómo se obtuvo la información

Los funcionarios rusos han insistido públicamente en que quieren un acuerdo negociado, pero muestran poca disposición a comprometerse y se mantienen firmes en que sus demandas deben aceptarse

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania en las últimas semanas han sido descritas por funcionarios de ambos lados como constructivas y positivas, pero no ha habido señales de progreso en temas clave de las discusiones

Rosin afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “todavía piensa que puede ganar militarmente (en Ucrania) en algún momento”

Un funcionario de la Casa Blanca respondió a los comentarios del jefe de inteligencia estonio y dijo que los negociadores del presidente habían hecho "un progreso tremendo" en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Aunque se han producido intercambios de prisioneros esporádicos desde mayo, señalaron en particular un reciente acuerdo en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para liberar a más de 300 prisioneros

Ese acuerdo fue evidencia de que los esfuerzos para poner fin a la guerra están avanzando, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no tenía permiso para hablar públicamente

En un indicio de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere acelerar el impulso de los esfuerzos de paz, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo la semana pasada que Washington ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo. Durante el último año, Trump ha establecido varios plazos que han pasado sin consecuencias aparentes

Fiona Hill, experta en Rusia y asesora de Trump en su primer mandato, dijo que Trump y sus funcionarios están creando un relato que presenta al presidente de Estados Unidos como un pacificador y, por esa razón, no están interesados en cambiar su evaluación de que Putin quiere poner fin a la guerra

Ambos líderes, dijo a la AP, "necesitan que su versión de los eventos se desarrolle" y se aferran a su versión de la verdad: Putin como el vencedor en Ucrania y Trump como el negociador

No está claro por qué los funcionarios estadounidenses creen que Putin quiere la paz

Aunque Trump ha reiterado que Putin quiere la paz, a veces ha parecido frustrado con la actitud tibia del líder ruso hacia las conversaciones

Desde una perspectiva de inteligencia, Rosin dijo que no sabe por qué los funcionarios estadounidenses creen que el líder ruso quiere poner fin a la guerra

Hill, quien sirvió como agente de inteligencia nacional bajo gobiernos estadounidenses anteriores, dijo que no está claro qué información de inteligencia recibe Trump sobre Rusia, o si la lee

Confía mucho en sus principales negociadores, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes, según Hill, pueden tener dificultades para creer que el daño a la economía rusa causado por la guerra es un precio que Putin está dispuesto a pagar por Ucrania

Refiriéndose a reportes de que Witkoff ha asistido a reuniones con Putin sin un traductor del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuestionó si los enviados de Trump entendían lo que se decía en las reuniones y sugirió que los funcionarios pueden estar buscando "de forma selectiva" lo que quieren oír

Oír lo que uno quiere escuchar

Putin está obsesionado con controlar toda Ucrania y la idea "está tan profundamente en su cabeza" que tiene prioridad sobre cualquier otra cosa, incluida la economía, dijo Rosin, sugiriendo que el conflicto continuará de alguna forma durante varios años

Dijo que la posición de Putin puede cambiar sólo si la situación en Rusia, o en la línea del frente, se vuelve "catastrófica", amenazando su poder. Por ahora, el líder ruso todavía cree que puede tomar Ucrania y "superar a todos", dijo Rosin

Una razón por la que Putin piensa que puede ganar militarmente en Ucrania es porque "definitivamente" está recibiendo información errónea de sus funcionarios, dijo el jefe de inteligencia estonio

Sin embargo, no todos los funcionarios rusos creen que están ganando la guerra en Ucrania, dijo Rosin

"Cuanto más bajo se va en la cadena de mando", más personas entienden "lo mal que está realmente sobre el terreno", dijo, mientras que más arriba, los funcionarios son más optimistas porque reciben reportes más positivos. Rosin citó ejemplos de funcionarios a quienes se les dijo que las fuerzas rusas habían capturado asentamientos ucranianos cuando eso no era cierto

Los informes que llegan al escritorio de Putin pueden ser "mucho más optimistas" que la situación en el terreno porque Putin sólo quiere ver el éxito, dijo Rosin

Hill dijo que tanto Trump como Putin probablemente están siendo informados de lo que quieren escuchar por personas que quieren complacerlos

