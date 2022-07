Rusia critica a Israel por su postura "antirrusa" en el marco de la invasión de Ucrania

El Gobierno de Rusia ha criticado este martes a Israel por su postura "antirrusa" en el marco de la invasión de Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de las tensiones bilaterales por los intentos de las autoridades rusas de cerrar las oficinas de la Agencia Judía.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha subrayado que la postura de Israel es "poco constructiva" y parte de "una retórica sesgada", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. Así, ha criticado que las autoridades israelíes se han posicionado a favor de Ucrania, pero "no en términos del pueblo ucraniano, sino del régimen de Kiev".

"Esto va totalmente en línea con las extrañas voces salvajes de Occidente", ha valorado, antes de subrayar que el deterioro de las relaciones bilaterales no es causa de las acciones de Rusia. "Ahora escuchamos comentarios de la cúpula de este país sobre que las acciones rusas a nivel bilateral pueden afectar las relaciones. Me gustaría preguntar a esa gente si no piensa que sus acciones y afirmaciones durante estos meses han afectado a las relaciones bilaterales", ha zanjado.

El Ministerio de Justicia ruso pidió la semana pasada a un tribunal local que disolviera las acciones de la Agencia Judía asegurando que sus acciones violan la legislación local. En respuesta, el primer ministro israelí, Yair Lapid, advirtió de que se trataría de "un acto grave con repercusiones sobre los lazos" bilaterales entre ambos países.

La Agencia Judía, encargada de facilitar y fomentar la inmigración judía a Israel, recibió el mes pasado una carta de las autoridades rusas en la que planteaban una serie de difíciles exigencias --a las que la organización no tenía intención de acceder-- y amenazaban con consecuencias legales si no se cumplían dichas exigencias.