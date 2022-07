Rusia critica "despliegue publicitario" de EEUU sobre caso de basquetbolista presa

La diplomacia rusa dijo el jueves que el "despliegue publicitario" de Estados Unidos sobre la estrella del básquetbol Brittney Griner, juzgada y detenida en Rusia por tráfico de drogas, no ayuda al caso, después de que el presidente Joe Biden se expresara en contra de su detención.

"El despliegue publicitario que tanto gusta a los político modernos sólo puede, en este caso concreto, perturbar (el proceso judicial)", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, citado por la agencias de noticias rusas.

"No sólo distrae sino que crea interferencias en el caso", añadió.

La Casa Blanca indicó la víspera que liberar a Griner, detenida en Rusia desde febrero, era una "prioridad" para el mandatario estadounidense, quien leyó una emotiva carta enviada por la deportista y habló con su esposa.

La segunda vista del proceso a Griner tiene lugar este jueves en las afueras de Moscú.

La basquetbolista podría ser condenada a hasta 10 años de cárcel después de ser detenida a su llegada al aeropuerto moscovita de Sheremétievo por tener en su equipaje de mano "material para vapear y un líquido que presentaba un olor particular" de aceite de cannabis, según la acusación.

La deportista de Phoenix Mercur jugaba para un club ruso, aprovechando el final de la liga profesional estadounidense, una práctica muy común entre las deportistas de la WNBA para buscar más ingresos.

Según Riabkov, ahora se tiene que esperar a las conclusiones del proceso. Algunos observadores especulan con un posible canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia.

"Esta claro que todos los procesos judiciales no están concluidos. Mientras no sea el caso, no se puede hablar de lo que seguirá", dijo el diplomático ruso.

