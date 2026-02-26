Rusia cuestiona cómo funcionará la Junta de Paz de Trump con el Consejo de Seguridad de la ONU

MOSCÚ, 26 feb (Reuters) -

Rusia cuestionó el jueves cómo funcionaría la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump ‌con el Consejo ‌de Seguridad ⁠de las Naciones Unidas, que ha servido como eje de la paz internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Trump ​propuso por ⁠primera ⁠vez la creación de la junta en septiembre, cuando dio a conocer su ​plan para poner fin a la guerra de Israel en Gaza. ‌Más tarde, afirmó que su ámbito de actuación ​se ampliaría para abordar otros conflictos ​a nivel mundial, una labor que tradicionalmente ha supervisado Naciones Unidas.

Estados Unidos es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se ha unido a la junta. Los demás miembros del consejo son Rusia, China, Reino Unido ​y Francia.

"Los estatutos de la Junta de Paz la definen como una nueva estructura internacional diseñada para sustituir ⁠a los 'mecanismos que con demasiada frecuencia han demostrado ser ineficaces'", dijo Kirill Logvinov, responsable del Ministerio de ‌Asuntos Exteriores ruso, a la agencia estatal de noticias TASS.

El mandato de la junta nunca menciona Gaza, añadió Logvinov, director del departamento de organizaciones internacionales del ministerio, en una entrevista.

"Es evidente que este enfoque plantea interrogantes sobre cómo coexistirá la Junta de Paz con las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, que es ‌el único órgano universalmente reconocido para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Reiteró la ⁠observación de Rusia de que el secretario general de la ONU, António ‌Guterres, no había sido invitado a las reuniones de la ⁠junta hasta el momento.

Los estatutos de la junta ⁠establecen que esta asumirá "funciones de consolidación de la paz de conformidad con el derecho internacional".

Su presidente, Trump, ejercerá un amplio poder ejecutivo, incluida la capacidad de vetar decisiones y destituir a miembros, con algunas restricciones.

La principal responsabilidad del Consejo ‌de Seguridad de las Naciones Unidas es ​mantener la paz y la seguridad internacionales, según la ONU, que celebró su primera reunión en Londres en 1946, aunque su sede se encuentra en Nueva York. (Información de Guy Faulconbridge y Marina ‌Bobrova en Moscú; edición de Kevin Buckland; editado en español por Patrycja Dobrowolska)