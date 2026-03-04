Rusia culpa a los drones ucranianos del ataque a un buque de GNL en el Mediterráneo

MOSCÚ, 4 mar (Reuters) - El Ministerio de Transporte de Rusia acusó el miércoles a los drones navales ucranianos de atacar un buque cisterna ruso de gas natural licuado, el Arctic Metagaz, que se incendió en el mar Mediterráneo un día antes

De confirmarse, sería la primera vez que Ucrania ataca a un buque ruso de GNL

El Servicio de Seguridad de Ucrania no respondió a una solicitud de comentarios

Ucrania ha atacado con frecuencia refinerías de petróleo rusas y otras infraestructuras energéticas en un intento de privar de financiación a la maquinaria bélica rusa

El Ministerio de Transporte de Rusia dijo que los 30 tripulantes, todos ellos de nacionalidad rusa, se encontraban a salvo

"Calificamos lo ocurrido como un acto de terrorismo internacional y piratería marítima, una grave violación de las normas fundamentales del derecho marítimo internacional", dijo el ministerio en un comunicado

Dijo que el buque, que transportaba una carga desde el puerto ártico ruso de Murmansk, fue atacado cerca de aguas internacionales pertenecientes a Malta y dio las gracias a los servicios de rescate malteses

Los drones navales ucranianos lanzaron su ataque desde la costa de Libia, según el ministerio

La empresa gestora del buque con sede en Rusia, LLC SMP Techmanagement, y el mayor productor de GNL de Rusia, Novatek, aún no han hecho comentarios sobre el incidente. (Información de Filipp Lebedev y Vladimir Soldatkin; edición de Andrew Osborn y Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)