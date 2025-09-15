Rusia culpa a Ucrania de la intrusión de un dron en Rumania

La embajada rusa en Bucarest afirmó que la incursión de un dron en el espacio aéreo rumano este fin de semana fue una "provocación" de Ucrania, después de que el embajador ruso fuera convocado en la cancillería rumana a propósito de este incidente.

Rumanía anunció el domingo que convocó al jefe de la legación rusa para denunciar la "inaceptable" entrada de un dron ruso la víspera en su espacio aéreo. Un incidente ocurrido tras la incursión el miércoles de drones similares en el espacio aéreo polaco.

El embajador ruso Vladimir Lipayev dijo que la afirmación de Bucarest de que Rusia fue responsable de la intrusión "carece de base".

"Los hechos hacen pensar que fue una provocación deliberada del régimen de Kiev", indicó la embajada en un comunicado la noche del domingo, y agregó que Bucarest no respondió "de manera convincente" a las preguntas planteadas por Moscú.

Rumanía reportó la intrusión del dron la noche del sábado, y afirmó que venía de Rusia. Ante el incidente, el país miembro de la UE y la OTAN envió dos cazas F-16, y monitoreó el aparato hasta su salida del radar.

El Ministerio de Defensa rumano precisó que el dron no sobrevoló zonas habitadas ni supuso una amenaza inminente para la población.

