Rusia cumple su objetivo de cosechar 135 millones de toneladas de cereales en 2025, según TASS

23 oct (Reuters) - Rusia ya ha cosechado 135 millones de toneladas métricas de granos y cumplió así sus previsiones para todo el año, informó el jueves la agencia estatal de noticias TASS, citando al Ministerio de Agricultura. "La campaña de recolección en Rusia está a punto de concluir. Hasta ahora se han recogido 135 millones de toneladas métricas de grano en peso búnker, casi 9 millones más que en la misma fecha del año pasado", declaró el ministerio.

Esto incluye 93,5 millones de toneladas métricas de trigo, casi un 8% más que en el mismo periodo de 2024.

El ministerio reafirmó su previsión para la cosecha de cereales de 2025 en 135 millones de toneladas métricas. (Reportaje de Maxim Rodionov; Edición de Cynthia Osterman, Editado en español por Juana Casas)