Rusia debería responder a una confiscación en la UE con medidas contra Bélgica y Euroclear, dice Duma
MOSCÚ, 20 nov (Reuters) -
El Parlamento ruso dijo el jueves que cualquier incautación de activos rusos por parte de la Unión Europea debe ser respondida con acciones legales contra Bélgica y Euroclear, el depositario con sede en Bélgica donde se encuentran los activos inmovilizados.
En una resolución, también propuso utilizar activos de no residentes de "países no amigos" para compensar las pérdidas impuestas a Rusia.
La Comisión Europea ha propuesto un plan que permita a los países de la UE utilizar hasta 185.000 millones de euros (US$217.000 millones) —la mayor parte de los 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos actualmente inmovilizados en Europa— para conceder préstamos a Ucrania, aunque sin confiscarlos. (Información de Reuters; escrito por Gleb Stolyarov; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
