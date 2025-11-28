LA NACION

Rusia declara como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch

Rusia declara como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch

Rusia declara como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch
Rusia declara como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch

MADRID, 28 nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han declarado este viernes como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con lo que sus actividades quedan prohibidas en el país euroasiático, según una nota publicada por el Ministerio de Justicia ruso.

HRW, fundada en 1978 como Helsinki Watch —dedicada a investigar los abusos de los Derechos Humanos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki, sobre todo los que estaban detrás del Telón de Acero—, trabaja a nivel mundial para documentar sobre violaciones y otros crímenes.

La ONG indica en su página web que "defiende los derechos de las personas en todo el mundo". "Investigamos minuciosamente abusos, exponemos ampliamente los hechos, y ponemos presión sobre quienes ostentan el poder, a fin de que se respeten los derechos y se asegure la justicia", destaca.

