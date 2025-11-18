Rusia declara terrorista al ex primer ministro Kasianov

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha incluido este lunes al ex primer ministro Mijaíl Kasianov, designado agente extranjero por su postura contraria a la guerra en Ucrania, en el registro de extremistas y terroristas.

El Servicio Federal de Supervisión Financiera, dependiente del Kremlin, ha actualizado este lunes la lista de entidades y personas a las que acusa de estar involucradas en actividades extremistas o terroristas, ordenando así la congelación de sus fondos bancarios.

El organismo ha incluido asimismo este lunes al economista Serguéi Guriev, también designado agente extranjero por Moscú, después de que este y el ex primer ministro fuesen señalados en un caso que investigan las autoridades por "la toma violenta del poder y el cambio del orden constitucional en la Federación Rusa", según recoge la agencia de noticias Interfax.

El Gobierno de Vladímir Putin considera a Kasianov agente extranjero desde que en noviembre de 2023 lo acusara de difundir "información falsa" sobre las políticas adoptadas por el Kremlin y de ser miembro del Comité Contra la Guerra, una asociación cuyo objetivo pasa por "desacreditar las políticas internas de Rusia".

Kasianov ejerció como primer ministro de Rusia entre los años 2000 y 2004, ya bajo la Presidencia de Vladímir Putin. Años más tarde se presentó como candidato opositor a las elecciones presidenciales, si bien las autoridades electorales rechazaron su candidatura.

En junio de 2022, apenas unas semanas tras el estallido de la guerra, desde el Partido de la Libertad del Pueblo —plataforma a la que estaba vinculado Kasianov— se anunció que el ex primer ministro había abandonado Rusia.